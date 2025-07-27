Это жители городского округа города Новая Каховка, проживающие в селе Песчаное

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Двое пострадавших при ударе дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на рынке в Новой Маячке Херсонской области - жители Песчаного - госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации городского округа города Новая Каховка.

"27 июля 2025 года в результате обстрела рынка в селе Новая Маячка Алешкинского района пострадали два человека. Это жители городского округа города Новая Каховка, проживающие в с. Песчаное. Оба пострадавших были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по гражданскому авто на рынке в Новой Маячке. По его словам, Киев намеренно ударил по гражданской машине, российские войска перехватили видео, снятое украинским дроном в момент атаки.