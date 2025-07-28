По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, обнаруженные элементы воздушного судна извлечены и направлены на хранение в специально оборудованное место, и еще будут осматриваться следователями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Все обломки самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, будут вывезены для исследования, включая самые мелкие детали. Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"По состоянию на утро понедельника 28 июля, площадка вокруг места падения самолета уже расчищена. Просеян грунт для извлечения всех мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. Крупные обломки самолета доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта с помощью бульдозера. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения, вплоть до самых мелких деталей", - говорится в сообщении.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователи завершили осмотр места происшествия. Обнаруженные элементы воздушного судна извлечены и направлены на хранение в специально оборудованное место, и еще будут осматриваться следователями. Продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Осматриваются изъятые предметы и документы.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Фрагменты разбившегося Ан-24 разбросаны на площади 1 га, сообщили в оперативных службах. Найденные бортовые самописцы, предварительно, пригодны для расшифровки. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело. Специалистами рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов.