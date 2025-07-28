С места ЧП в Астрахани и из соседних подъездов эвакуировали 22 человека

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели продолжают разбор завалов и поиск возможных пострадавших

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 22 человек с места обрушения в жилом доме и из соседних подъездов в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С места обрушения и из соседних подъездов эвакуированы 22 человека. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск возможных пострадавших", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия находится губернатор Игорь Бабушкин. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.