28 июля, 14:45,
обновлено 28 июля, 14:54

После обрушения части дома в Астрахани завели дело

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС
В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности после обрушения части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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