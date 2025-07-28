После обрушения части дома в Астрахани завели дело

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности после обрушения части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.