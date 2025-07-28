Поисковая группа обследовала весь район неподалеку от места, где были обнаружены байдарки, но найти пропавших пока не удалось

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС по Карелии завершили активную фазу поисков двух пропавших в Белом море туристов. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Незарегистрированная группа байдарочников сплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали маршрут и решили вернуться назад, сообщили в МЧС России 20 июля. Четверых эвакуировали, троих начали искать спасатели. Позже тело одного из мужчин обнаружили возле острова Варбалуда.

"Активная фаза целенаправленных поисков в настоящее время завершена. Мы обследовали весь район вблизи места, где были найдены байдарки, но найти пропавших не удалось. Сотрудники ГИМС во время профилактических рейдов продолжат следить за данной областью", - рассказал собеседник агентства.

По данным МЧС, всего в поисках туристов спасатели осмотрели более 2 тыс. кв. км с использованием катеров и вертолета Ми-8.