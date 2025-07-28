В Астрахани шесть жильцов частично обрушившегося дома останутся ночевать в ПВР

Всего в пункте в пункте временного размещения зарегистрировались 14 человек, сообщили в пресс-службе администрации города

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. 14 жильцов частично обрушившегося дома в Астрахани зарегистрировались в пункте временного размещения, 6 из них останутся в нем ночевать. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Астрахани.

"14 человек зарегистрировано в ПВР, 6 остается ночевать", - сказали в пресс-службе, уточнив, что семьи с детьми в ПВР не остаются.

Ранее в МЧС России сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж без последующего горения. Из здания эвакуированы 16 человек. Спасатели вручную разбирают завалы.

На место происшествия приехал губернатор Игорь Бабушкин. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.