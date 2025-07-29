В Ростовской области при атаке БПЛА погиб человек

Его личность устанавливают

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Атаку БПЛА отражают на территории трех городов и двух районов Ростовской области. В результате атаки погиб водитель автомобиля в Сальске, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. <...> В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. <...> На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель", - написал он в Telegram-канале.

Личность погибшего устанавливается. Кроме того, по данным Слюсаря, в Каменском микрорайоне Заводской в результате падения БПЛА произошло возгорание сухой травы в поле, на место выдвинулись оперативные службы. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.