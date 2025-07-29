Причиной стало нарушение работы контактной сети из-за падения обломков БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Нарушение работы контактной сети произошло на станции Сальск в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА. Движение поездов через станцию приостановлено, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Сегодня, в 02:00 [мск], из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. <…> Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Кроме того, было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59, следующего по маршруту Новокузнецк - Кисловодск. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

"Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд", - отметили в РЖД.