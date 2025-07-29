В пресс-службе МЧС России сообщили, что специалисты не обнаружили погибших и пострадавших

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили работы по разбору конструкций на месте частично обрушенного дома в Астрахани, погибших и пострадавших не обнаружено.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На месте обрушения в Астрахани работы по разбору конструкций завершены в полном объеме. Пострадавших и погибших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.