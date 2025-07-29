СК Белоруссии: на обломках упавшего в Минске дрона есть надписи на украинском

На одном из фрагментов дрона также есть надпись "Сделано в Германии" на английском языке

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Надписи на украинском языке обнаружены на обломках беспилотника, упавшего в Минске. Соответствующие видеокадры распространил Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

На них видны технические характеристики двигателя, написанные по-украински, а также предупреждение "осторожно, винт".

На видео также можно заметить надпись "Сделано в Германии" на английском языке на одном из фрагментов дрона. На другой детали присутствует маркировка компании Taoglas со штаб-квартирой в Дублине - производителя радиочастотных антенн, приемников, динамиков и других модулей.