На месте работают 34 человека и 22 единицы техники, сообщили в МЧС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения секции здания в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Из соседних помещений эвакуированы 24 человека. Силы и средства МЧС России продолжают обследовать завалы", - сказали в МЧС. На месте работают 34 человека и 22 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 21 сотрудник эвакуирован из поврежденного офисного здания.

"Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник <...>", - говорится в сообщении.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку, в ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию здания. На место происшествия выехал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Корелов.