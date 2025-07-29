Часть офисного здания обрушилась в Екатеринбурге. Информации о пострадавших нет. Спасатели вручную разбирают завалы, привлечены кинологи.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Часть офисного здания обрушилась на улице Мартовской в Екатеринбурге.
- В здании 1963 года постройки расположены автосервис, пункт техосмотра, мебельная фабрика, строительная компания, транспортно-логистическая компания.
- Новых обрушений в здании нет, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
- Спасатели эвакуировали 24 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
- Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили об эвакуации 21 человека.
- Самостоятельно покинули здание с разных этажей 12 человек, уточнил Горелых.
- Спасатели вручную разбирают завалы, задействованы кинологи.
- Общая группировка на месте ЧП составляет 43 человека и 13 единиц техники.
- Сотрудники офисного здания сообщили, что замечали трещины и протечки в постройке.
Расследование
- По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости, криминальной составляющей в происшествии нет, сообщил ТАСС Горелых.
- Он также сообщил, что накануне несколько тяжелых станков были подняты на третий этаж строения.
- Проверку организовали прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга и ГУ МВД России по Свердловской области.
- На место выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов.
- Следователи завели дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.