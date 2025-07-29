Часть офисного здания обрушилась в Екатеринбурге. Информации о пострадавших нет. Спасатели вручную разбирают завалы, привлечены кинологи.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Часть офисного здания обрушилась на улице Мартовской в Екатеринбурге.

В здании 1963 года постройки расположены автосервис, пункт техосмотра, мебельная фабрика, строительная компания, транспортно-логистическая компания.

Новых обрушений в здании нет, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Спасатели эвакуировали 24 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили об эвакуации 21 человека.

Самостоятельно покинули здание с разных этажей 12 человек, уточнил Горелых.

Спасатели вручную разбирают завалы, задействованы кинологи.

Общая группировка на месте ЧП составляет 43 человека и 13 единиц техники.

Сотрудники офисного здания сообщили, что замечали трещины и протечки в постройке.

Расследование