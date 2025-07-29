В здании произошло обрушение трех этажей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники офисного здания в Екатеринбурге, где произошло обрушение трех этажей, замечали трещины и протечки в постройке.

"Трещины были, протечки были у него", - сказали работники в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, замечали ли они до инцидента плохое состояние здания, нюансы, которые могли способствовать произошедшему.

Об обрушении трех этажей здания по улице Мартовской, 8 в полицию сообщили очевидцы. Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специалисты других экстренных служб, в том числе МЧС, скорой помощи, представители МВД создали "зону безопасности".