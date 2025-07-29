Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю в селе Ржевка Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Ржевка в результате удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - написал он, добавив, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.