Их эпицентры находились на расстоянии 73 и 170 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали сильные повторные землетрясения магнитудой 5,1-5,8 на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского. В столице региона толчки ощущались с силой 3 балла, сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно опубликованной информации, эпицентры двух толчков находились на расстоянии 73 и 170 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 50,9 и 90,7 км соответственно. Магнитуда событий составила 5,1 и 5,8. В Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, землетрясения ощущались с силой 3 балла.