Член-корреспондент Российской академии наук отметил, что также есть опасность возникновения афтершоков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясение на Камчатке необычное по силе, остается большая угроза цунами и повторных толчков (афтершоков), сказал ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

"Для этого региона землетрясение очень сильное, необычное, поскольку обычно 5-7 магнитудой. И конечно, есть опасность цунами, хотя предыдущее землетрясение на Камчатке было лишено этих явлений. К тому же есть опасения, что возникнут сильные повторные сейсмические толчки (афтершоки)",- сказал ученый.

Ранее власти Сахалинской области ввели режим ЧС в Северо-Курильском районе из-за произошедшего землетрясения и цунами. Волна смыла небольшой палаточный лагерь Русского географического общества, который расположился на восточном побережье. Людей своевременно предупредили, и никто не пострадал. Были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.