Есть потенциальный риск, в частности, для Халактырского пляжа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Город Петропавловск-Камчатский находится за пределами зоны угрозы цунами.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По угрозе цунами <...> я хочу подчеркнуть, <...> что город Петропавловск-Камчатский находится вне районов цунамиугрожающих, поскольку он защищен Авачинской губой. Есть потенциальный риск для Халактырского пляжа, для других территорий вблизи города на открытом океане. Но мы сейчас уже видим, что время подхода волны прошло и здесь тоже риски уже сняты", - сказал Солодов.