Доступ в квартиры будет осуществляться по согласованному графику, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по детальному обследованию уцелевших подъездов приняла решение о возможности допуска собственников в уцелевшие квартиры за личными вещами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"Сегодня людей запустят в квартиры", - сказали в пресс-службе, отметив, что решение о возможности доступа людей в квартиры принято комиссией.

Доступ жителей в квартиры будет осуществляться по согласованному графику. В пресс-службе уточнили, что в пункте временного размещения, который был организован после ЧП, ночевали восемь человек.