Работа сайта и мобильного приложения ретейлера приостановлена

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ретейлер "Вкусвилл" столкнулся с внутренним сбоем, в связи с чем приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако сбой не связан с кибератакой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - говорится в сообщении.

Во "Вкусвилле" отметили, что офлайн-магазины сети работают в штатном режиме. Компания прилагает все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта.