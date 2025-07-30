В всех случаях сведений об ощущаемости пока не поступало

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Четыре землетрясения магнитудой 5,2, 5,0, 5,4 и 6,0 были зафиксированы на Камчатке в течение получаса. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 248 км от Петропавловска-Камчатского, землетрясение магнитудой 5,0 - в 204 км, землетрясение магнитудой 5,4 - в 297 км, землетрясение магнитудой 6,0 - в 402 км.

Эпицентр первого сейсмического события находился на глубине 38,7 км, второго - на глубине 13,7 км, третьего - на глубине 88 км, четвертого - на глубине 77,1 км.

В всех случаях сведений об ощущаемости пока не поступало.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.