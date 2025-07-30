Эксперт Большаков: Камчатка избежала сильных разрушений благодаря подготовке

Как добавил старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, также это связано с особенностями землетрясения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Камчатка смогла избежать сильных разрушений благодаря должной подготовке и некоторым особенностям землетрясения. Так, несмотря на высокую магнитуду землетрясения в очаге, в Петропавловске-Камчатском сотрясения были не настолько сильными, сообщил ТАСС старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Илья Большаков со ссылкой на данные камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

"Городу Петропавловску-Камчатскому и окрестностям отчасти повезло с целым рядом особенностей этого землетрясения. Несмотря на высокую магнитуду в очаге, в городе все-таки сотрясения были не настолько интенсивными", - сказал он.

Большаков отметил стандарты сейсмостойкого строительства в административном центре Камчатки. "Стандарты весьма высокие. Нужно отдать должное и администрации края и научному сообществу, в частности Сергею Александровичу Федотову (советский и российский вулканолог и сейсмолог - прим. ТАСС), который длительное время занимался убеждением людей в том, что необходимо укреплять существующие здания, строить хорошо новые. Ну и, конечно, стандарты, которые нам достались с советских времен, сейсмостойкого строительства", - добавил он.

Большаков отметил, что последствия землетрясения в 1952 году, вызвавшего за собой Северо-Курильское цунами, научили людей последовательности действий, которые необходимо предпринимать при землетрясениях. "Здесь сложилась целая серия событий, за которые нужно благодарить отчасти человека, отчасти природу. Можно сказать, отчасти повезло, отчасти мы хорошо подготовились", - сказал Большаков.

Регистрация толчков на сейсмостанциях

Землетрясение на Камчатке было зарегистрировано в более чем 7 тыс. км от Камчатки - в Дагестане. Так, директор дагестанского филиала федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН Хаскил Магомедов отметил, что сейсмостанции зарегистрировали землетрясение, но толчков на поверхности в регионе не ощущалось. Он добавил, что на территории Северного Кавказа исторически фиксировались землетрясения с магнитудами до 6-7.

30 июля сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского. Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Губернатор региона Владимир Солодов назвал его сильнейшим за весь инструментальный период. В результате около 2,7 тыс. человек эвакуировали на Курилах в безопасные районы из-за угрозы цунами.