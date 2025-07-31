На Камчатке после землетрясения частично разрушилась достопримечательность

Из 17 объектов природного показа пострадало урочище Кутхины баты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Одна из пемзовых скал в Южно-Камчатском заказнике разрушена после землетрясения. Эту природную достопримечательность посещают все участники многодневных походов в окрестностях Курильского озера, сообщили ТАСС в Кроноцком заповеднике.

"Сотрудниками Кроноцкого заповедника после землетрясения была оперативно осмотрена вся туристическая и режимная инфраструктура на подведомственных территориях, каких-либо повреждений не выявлено, однако из 17 объектов природного показа пострадало урочище Кутхины баты. Когда мы обошли баты, на одном из них увидели трещины, которые появились после землетрясения. Можем с уверенностью об этом говорить, поскольку сопровождаем туристические группы к этому месту практически ежедневно. К сожалению, средняя скала из группы трех природных изваяний, которая "встречает" путешественников, основательно разрушилась", - приводятся в сообщении слова старшего государственного инспектора заповедника Евгения Денгеса.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.