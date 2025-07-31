В пяти районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах Ростовской области. Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон", сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах. Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 "Дон". Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что огонь был потушен прибывшими на место пожарными расчетами, пострадавших нет.