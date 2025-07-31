Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что взлетно-посадочная площадка не пострадала

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Авиасообщение с городом Северо-Курильск на острове Парамушир будет восстановлено в ближайшее время, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Самый отдаленный район нашей области вчера испытал стихийное бедствие. К счастью, обошлось без серьезных разрушений и жертв. <…> Авиасообщение возобновим в ближайшее время", - цитирует губернатора Telegram-канал областного правительства.

Уточняется, что взлетно-посадочная площадка в Северо-Курильске не пострадала, планируется выполнить два рейса, решение будет принято по погодным условиям.

При этом морской терминал Северо-Курильск порта Невельск остается закрытым. Специалисты обследуют причальные сооружения для оценки возможных повреждений, водолазы изучат рельеф дна.