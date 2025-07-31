В Москве на пожаре в тире обнаружили очаг под кровлей

Возгорание ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожарные обнаружили один из очагов пожара на Верейской улице на западе Москвы под кровлей здания, очаг ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарными обнаружен один из очагов в подкровельном пространстве. Проведено вскрытие участка кровли, очаг ликвидирован", - говорится в сообщении.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что его площадь составила 40 кв. метров.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в помещении тира по адресу: Верейская улица, дом 11. Площадь составляет 300 кв. метров. К тушению привлекаются 58 человек и 16 единиц техники.