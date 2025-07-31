Прокуратура Чапаевска контролирует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара-Волгоград, сообщили в надзорном ведомстве Самарской области

САМАРА, 1 августа. /ТАСС/. Прокуратура Чапаевска контролирует обстоятельства ДТП на трассе Самара-Волгоград с большегрузом, где в результате аварии погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства Самарской области.

"Прокуратура города Чапаевска контролирует установление обстоятельств ДТП с участием трех автомобилей. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человек", - говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что "по предварительным данным, на месте ДТП скончались три человека, обстоятельства и количество пострадавших уточняется".

ДТП произошло накануне, 31 июля, примерно в 21:30 на 104-м км трассы Самара - Волгоград. Столкнулись три автомобиля Камаз, LADA Largus и Mitsubishi Outlander. По сообщению с видеокомментарием из Telegram-канала МВД Самарской области, большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA и Mitsubishi. Затем Камаз опрокинулся в кювет. Уточняется, что оба водителя легковушек, а также два пассажира Mitsubishi Outlander скончались на месте.