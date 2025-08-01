Есть повреждения домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Силы ПВО ночью отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе Ростовской области. В Новошахтинске и Неклиновском районе есть повреждения домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. Есть повреждения. В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы. В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 кв. м. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь", - написал он.

Слюсарь уточнил, что семьям помогут восстановить поврежденное имущество. Утром специалисты начнут обследовать упавшие фрагменты БПЛА.