Как сообщила пресс-служба Минтранса Сахалинской области, в морском терминале Северо-Курильск, где волны частично повредили внешние элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Морское сообщение с Северо-Курильском в Сахалинской области возобновлено после землетрясения и цунами, сообщает пресс-служба Минтранса Сахалинской области. В порту уже пришвартовалось первое после ЧС грузовое судно.

"Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно "Виктор" для выгрузки. Грузопассажирское судно "Анатолий Чернеев" готовится к выходу из порта Петропавловск-Камчатский 2 августа 2025 года. Параллельно ведется восстановление швартовых устройств. Для оценки повреждений причальных сооружений выехали специалисты ФГУП "Нацрыбресурс". Ситуация находится на личном контроле губернатора [Сахалинской области] Валерия Лимаренко", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства области Максима Жоголева.

Уточняется, что в морском терминале Северо-Курильск, где волны частично повредили внешние элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы. Специалисты провели обследование акватории терминала и подходного канала. Во время проверки затонувших объектов и критичных изменений не обнаружено. Угрозы для навигации нет.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли цунами. В районе был объявлен режим ЧС. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м.