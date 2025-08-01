В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене

ТАСС, 1 августа. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания в Севастополе агента ВСУ, передававшего данные об объектах противовоздушной обороны.

Гражданин РФ связался с представителем Сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал. Задержанный отправлял через мессенджер информацию о местоположении объектов ПВО в Севастополе.

В отношении него следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По этой статье ему может грозить пожизненное лишение свободы.