У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

По предварительной оценке, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение интенсивностью 4 балла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у побережья Камчатки. По предварительной оценке, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение интенсивностью 4 балла, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Магнитуда: 5,5. <…> Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4", - говорится в сообщении.

По данным ученых, землетрясение произошло на расстоянии 89 км от краевого центра, на глубине 26,2 км.