Апелляция утвердила конфискацию имущества экс-сотрудника МЧС Даудашвили

По версии следствия, Дмитрий Даудашвили, будучи заместителем начальника УСПО ведомства, получал взятки за общее покровительство по службе от начальника 36-го специального управления МЧС России в Алтайском крае

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд утвердил конфискацию имущества бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны (УСПО) МЧС РФ Дмитрия Даудашвили, осужденного на 15 лет колонии строгого режима по второму для него уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение Коптевского суда Москвы признано законным", - сообщили в суде.

Речь идет о взыскании имущества по иску Генпрокуратуры, который рассматривался в Коптевском суде, апелляция постановила изъять шесть квартир, 52 млн рублей, нежилое помещение, два земельных участка, ценные бумаги и денежный эквивалент пяти проданным квартирам и двум автомобилям.

Даудашвили не признал вину по второму уголовному делу. Сумма, которую хотят взыскать с него и его семьи по этому делу, составляет 63 млн рублей. 30 апреля Дорогомиловский суд Москвы приговорил Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима по второму делу. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В ходе прений сторон гособвинение просило назначить ему 15 лет по совокупности приговоров, запретить заниматься определенной деятельностью на 10 лет, назначить штраф в размере 63 млн рублей, а также лишить специального звания.

По версии следствия, Даудашвили, будучи заместителем начальника УСПО МЧС России, получал взятки за общее покровительство по службе от начальника 36-го специального управления МЧС России в Алтайском крае В. Великодного, который затем привлекался к уголовной ответственности за коррупционные преступления. По словам стороны защиты, все обвинение строится лишь на показаниях Великодного и еще нескольких заинтересованных лиц.

Ранее, 12 декабря 2024 года, Хорошевский суд Москвы приговорил Даудашвили к восьми годам колонии по делу о мошенничестве при получении выплат. По делу также признаны виновными Константин Маслак, Наталья Матвеева, Денис Беломытцев и Александр Стулов. Им назначены различные сроки наказания. Сообщалось, что ущерб по делу составляет 40 млн рублей. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено 13 мая 2020 года в отношении неустановленных лиц, с этим делом в одно производство соединены другие уголовные дела, в том числе и в отношении Даудашвили по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).