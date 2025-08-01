По версии следствия, Альваро Урибе заплатил за дачу показаний против сенатора Ивана Сепеды

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. Суд приговорит экс-президента Колумбии Альваро Урибе, признанного виновным в подкупе свидетеля, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила газета El Tiempo, получившая в свое распоряжение вердикт судьи.

"Приговорить Альваро Урибе Велеса к 144 месяцам, то есть к 12 годам тюрьмы, штрафу в размере 2 420 минимальных зарплат и запрету занимать государственные должности на срок в 100 месяцев и 20 дней", - приводит издание решение судьи Сандры Эредии. По данным газеты, судья также постановила взять Урибе под домашний арест, чтобы он начал отбывать наказание до завершения рассмотрений апелляций по его делу.

Заседание, на котором будет официально оглашен вердикт, должно состояться позднее 1 августа.

Эредия 28 июля признала Урибе виновным в подкупе свидетеля и обмане органов правосудия. Адвокаты экс-главы государства намерены обжаловать вердикт.

В 2012 году Урибе подал заявление на сенатора Ивана Сепеду, которого он обвинил в подделке показаний против него. Однако суд начал расследование в отношении самого экс-президента. По версии следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды, который обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и наркоторговцами.

Урибе занимал пост главы государства в 2002-2010 годы. Он стал первым осужденным бывшим президентом Колумбии.