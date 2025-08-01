В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло 22 ощутимых землетрясения

В целом за этот период было зафиксировано свыше 130 землетрясений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Жители Петропавловска-Камчатского могли почувствовать 22 сейсмических события в течения суток с 09:00 1 августа по 09:00 2 августа по местному времени (с 00:00 мск 1 августа по 00:00 мск 2 августа). Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

"С 9 утра 1 августа до 9 утра 2 августа произошло 22 ощутимых землетрясения в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Речь идет именно об ощутимых землетрясениях. В целом за этот период было зафиксировано свыше 130 землетрясений.