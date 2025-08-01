ВСУ восемь раз за сутки атаковали территорию ДНР

Ранены два мирных жителя

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Украинские войска восемь раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, поступили данные о ранении двух гражданских лиц. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) [зафиксированы]. Всего было выпущено 8 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе г. Донецка", - говорится в сообщении.

Семь вооруженных атак были зафиксированы на горловском направлении, одна - на ясиноватском. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.