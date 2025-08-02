Пассажиры получили травмы легкие и средней тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по региону

УФА, 2 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе в Мордовии выросло до 10, в том числе пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок. Они получили легкие и средней тяжести травмы, все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, в том числе одном ребенке.

Авария произошла утром в субботу недалеко от села Хлебино Теньгушевского района Мордовии. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет по ходу движения и допустил опрокидывание автобуса. Автобус перевозил 48 пассажиров.