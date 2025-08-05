В ДНР заводоуправление химзавода повреждено из-за удара из реактивной артиллерии

Удар нанесен со стороны подконтрольной ВСУ Константиновки, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Административно-бытовой комплекс заводоуправления химического завода "Стирол" в Горловке ДНР поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

"Задокументированы повреждения остекления и фасада административно-бытового комплекса действующего заводоуправления ГУП ДНР "Стирол" по улице Горловской дивизии", - сказано в сообщении.

Удар нанесен в 08:45 мск со стороны подконтрольной ВСУ Константиновки. Противник применил высокоточные ракеты М31 к РСЗО HIMARS. Пострадавших в результате этого обстрела нет.

Всего с начала суток управление зафиксировало восемь ударов ВСУ по Горловке, в том числе с помощью беспилотников. Ранена мирная жительница в поселке шахты им. Ю. А. Гагарина.