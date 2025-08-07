В некоторых районах за последние дни выпала месячная норма осадков

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Река Тором вышла из берегов на севере Хабаровского края, в одноименном селе начало топить дворы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее в МЧС предупреждали о резком подъеме воды и разливе малых рек в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Хабаровском районах в результате выпадения сильных осадков. На севере в некоторых местностях за последние дни, как сообщали ТАСС накануне в Дальневосточном Гидрометцентре, выпала месячная норма осадков, в целом по краю выпало около трети нормы.

"В Тугуро-Чумиканском районе в результате повышения уровня воды в реке Тором произошло подтопление шести приусадебных участков в селе Тором. В настоящий момент подъем уровня воды приостановился", - говорится в сообщении.

В Нанайском районе у села Верхняя Манома отмечается выход воды на участке подъездной дороги к населенному пункту, проезд возможен.

В ближайшие дни на реке Гур у поселка Снежный Комсомольского района возможно повышение уровня воды до отметок близких к неблагоприятным явлениям. За минувшие сутки подъемы уровней на 20-59 см отмечались на реках Бурея, Хор, Кур, Гур, Амгунь, Уда, Тугур, на реке Нимелен местами вода поднялась на 136 см. В результате выпадения сильных осадков подтоплена пойма рек Бурея, Кур, Урми, Сукпай, Амгунь, Нимелен на глубину 0,1-2,1 м.