АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти начали направлять средства в банк на выплату компенсации полной утраты имущества по 21 заявлению жителей дома, частично обрушившегося 28 июля в Астрахани. По всем поданным заявлениям на единовременную выплату средства перечислены, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Администрация города перечислила в банк денежные средства из муниципального бюджета на выплату компенсации полной утраты имущества по 21 заявлению от собственников помещений дома по ул. Ляхова, 6", - сказали в пресс-службе, отметив, что также уже перечислены деньги по 88 заявлениям на единовременную выплату, они поступают на счета жильцов. Еще по 12 заявлениям средства направлены в банк. Обработаны все заявления, поступившие на сегодняшний день.

Продолжается вывоз вещей из первого и третьего подъездов дома, в которые ранее был разрешен допуск со спасателями. В администрации уточнили, что после этого начнутся работы по консервации дома и подготовке здания к демонтажу.