Стало известно имя потерпевшего в драке с участником "Фабрики звезд" Пирцхалавой

Им оказался певец Михаил Гребенщиков

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пострадавшим от действий участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалавы, которого оштрафовали на 15 тыс. рублей за побои, оказался певец Михаил Гребенщиков. Об этом говорится в решении суда по делу Пирцхалавы, с которым ознакомился ТАСС.

Как сказано в документе, инцидент произошел во время фестиваля "Арт-футбол" в Москве в июне этого года.

"Согласно письменным объяснениям Гребенщикова, он стоял у отеля "Альфа", мимо проходили футболисты грузинской команды с Пирцхалавой, который принял Гребенщикова за ответственного фестиваля "Арт-футбол". Начал высказывать оскорбительные слова в сторону российской сборной по футболу и организаторов фестиваля. Гребенщиков ответил позитивно. Пирцхалава неожиданно ударил его, затеял драку, попал в область головы Гребенщикова, в связи с чем последний обратился в травмпункт", - сказано в документе.

На разбирательство в суд Пирцхалава не явился, а Гребенщиков в заседании подтвердил данные ранее в полиции объяснения.

Суд признал Пирцхалаву виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) и оштрафовал на 15 тыс. рублей.

Гребенщиков, как и его оппонент, участвовал в проекте "Фабрика звезд", позже вел различные музыкальные шоу на радио и телевидении. Ираклий Пирцхалава прославился хитами "Вова-чума", "Лондон - Париж" и "Время".