Здания обследуют и по каждому будет дано заключение о его пригодности к дальнейшему проживанию

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Все жилые дома и социальные объекты в Северо-Курильске Сахалинской области пострадали от случившегося 30 июля землетрясения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

"По землетрясению: весь жилой фонд пострадал, все 106 многоквартирных домов. Все объекты соцкультбыта пострадали в той или иной степени. Все объекты ЖКХ также понесли определенный ущерб. Поэтому 31 июля был уже заключен договор с проектной организацией, на то, чтобы провести полное обследование жилфонда, полное обследование объектов социального назначения, а также объектов жилищно-коммунальной сферы", - сказал Овсянников в видеообращении к жителям города.

Он добавил, что каждый дом будет обследован, и по каждому дому будет дано заключение о его пригодности к дальнейшему проживанию, а также о необходимых мероприятиях.