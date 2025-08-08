Пятерых из них госпитализировали

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике в КБР, пятеро из них госпитализированы. Состояние всех пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщил он.