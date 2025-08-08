С пострадавшими работают психологи

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в Нальчике завершены, всего на ней в момент инцидента находился 21 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 19:00 [мск] поисково-спасательные работы на месте обрушения канатно-кресельной дороги в городе Нальчике завершены. Всего на канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарно-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек, 6 человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве республики сообщали, что шесть пострадавших при падении канатной дороги доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.