В больницу доставили еще двоих человек

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми, в больницу доставили еще двоих, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

"Еще двоих пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в результате обрыва канатной дороги в городе Нальчик. Итого восемь пострадавших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двое пострадавших после осмотра врачей были отпущены домой.

Также в ведомстве сообщили, что один человек находится в реанимации. Запрошена телемедицинская консультация с московскими специалистами, пояснили в Минздраве региона.

"Один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ-1), запрошена телемедицинская консультация (ТМК) с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко", - сообщили в Минздраве КБР.

На оперативном совещании с главой КБР министр здравоохранения региона Рустам Калибатов отметил, что у одной из пострадавших после КТ-обследования обнаружена травма позвоночника.