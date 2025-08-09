По предварительным данным, пострадали 16 человек

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке. По предварительным данным, пострадали 16 человек, сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

"В Стерлитамаке на Технической улице произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 16 человек, детей [среди пострадавших] нет", - говорится в сообщении.

Эвакуированы 15 человек. К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 15 единиц техники.