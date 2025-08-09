Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке

Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

Пострадали 36 человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания".

Инцидент произошел в результате разгерметизации технологического трубопровода.

Эвакуированы 15 человек.

К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 15 единиц техники. ​​​

Пострадавшие

Медики госпитализировали 27 пострадавших после ЧП, 21 пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным СУ СК России госпитализированы 22 человека.

Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Расследование