9 августа, 11:47,
обновлено 9 августа, 11:51
Статья

Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке

Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

Пострадали 36 человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв произошел на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания". 
  • Инцидент произошел в результате разгерметизации технологического трубопровода.
  • Эвакуированы 15 человек.
  • К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 15 единиц техники. ​​​

Пострадавшие 

  • Пострадали 36 человек.
  • Медики госпитализировали 27 пострадавших после ЧП, 21 пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным СУ СК России госпитализированы 22 человека.
  • Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. 
  • Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. 

Расследование

  • На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб.
  • Проводятся аварийно-восстановительные работы.
  • Организован контроль качества окружающей среды
  • Прокуратура Республики Башкортостан поставила на контроль установление обстоятельств взрыва.
  • Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов.
  • Организована доследственная проверка по факту несчастного случая на предприятии.
  • Уголовное дело возбуждено по факту взрыва.
 
Теги:
РоссияБашкортостан