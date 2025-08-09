Что известно о взрыве газовоздушной смеси в Стерлитамаке

Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.
Пострадали 36 человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Пострадавшие
- Медики госпитализировали 27 пострадавших после ЧП, 21 пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным СУ СК России госпитализированы 22 человека.
- Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
- Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Расследование
- На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб.
- Проводятся аварийно-восстановительные работы.
- Организован контроль качества окружающей среды
- Прокуратура Республики Башкортостан поставила на контроль установление обстоятельств взрыва.
- Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов.
- Организована доследственная проверка по факту несчастного случая на предприятии.
- Уголовное дело возбуждено по факту взрыва.