Медики оценивают их состояние как тяжелое

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. 31 пострадавший при инциденте на предприятии в Стерлитамаке госпитализирован в больницы, состояние 14 из них оценивается медиками как тяжелое. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке. По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.

По его словам, в настоящее время выполняется эвакуация пострадавших в тяжелом состоянии в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.