Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура Республики Башкортостан поставила на контроль установление обстоятельств взрыва газовоздушной смеси на промышленном предприятии в Стерлитамаке, в результате которого пострадали более 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Прокуратура Республики Башкортостан поставила на контроль установление обстоятельств хлопка на промышленном предприятии в г. Стерлитамаке. По предварительной информации, сегодня утром на промышленном предприятии в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов.

Как сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан, также организована доследственная проверка по факту несчастного случая на предприятии. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов сообщил, что технологический инцидент произошел на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания", предварительно, пострадали 15 человек. Погибших нет.