Взрыв газовоздушной смеси в Стерлитамаке произошел на площадке БСК

Пострадали 15 человек

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Штаб создан в Стерлитамаке, где на производственной площадке "Башкирской содовой компании" произошел взрыв газовоздушной смеси и пострадали 15 человек, сообщает председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в своем Telegram-канале.

"На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошел технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке на Технической улице произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения.