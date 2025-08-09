Они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали 27 пострадавших после ЧП на заводе в Стерлитамаке, 21 пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии", - рассказал он.

По словам Кузнецова, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.