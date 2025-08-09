Из-за происшествия пострадали 12 человек

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обрыва канатной дороги в Нальчике, во время которого пострадали 12 человек, сообщили в Следственном комитете.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике А. Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По последним данным, четверо пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице. Одна пациентка прооперирована и находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии. Еще одной пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство, ее состояние - средней степени тяжести. Двух человек выписали утром. Состояние еще двух человек оценивается медиками как средней и легкой степени тяжести. Они остаются в стационаре.